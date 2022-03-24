تعرف على موعد صرف راتب شهر أبريل

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كشف الكاتب والإعلامي عبدالله البرقاوي، اليوم الخميس، عن موعد صرف راتب شهر أبريل والذي سيكون تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.

وقال “البرقاوي”، إن صرف الراتب سيكون قبل موعده بخمسة أيام بسبب عيد الفطر المبارك.

وكتب “البرقاوي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “راتب شهر أبريل لهذا العام سيصرف قبل عيد الفطر المبارك بـ 5 أيام”.

وأوضح أن ذلك يأتي “تجنباً لضيق الوقت وزحام الأسواق، ونفاد بعض السلع، واستغلال بعض المحال لكثرة الطلب في الأيام الأخيرة”.

وأضاف :” بادر بشراء مستلزمات العيد مع رواتب شهر مارس الحالي”.