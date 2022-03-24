الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الصندوق العقاري يوضح آلية سداد الأقساط المستحقة

الصندوق العقاري يوضح آلية سداد الأقساط المستحقة
0

تواصل – فريق التحرير:

حدد صندوق التنمية العقاري آلية سداد الأقساط المستحقة، وكذلك كيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من صندوق التنمية العقارية.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه : “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  كيف أسدد عن طريق هاتف بنك الرياض؟”.

وأجاب صندوق التنمية العقاري في تغريدة عبر حساب “العناية بالمستفيدين” بقوله:  “وعليكم السلام.. وفّرنا في صندوق التنمية العقارية خدمات إلكترونية تسهّل جميع إجراءاتكم، وتقدر تسدد الأقساط المستحقة عليك عن طريق زيارة الرابط واختر طريقة السداد المناسبة لك من الخيارات الموجودة إما ( ماستركارد – فيزا – مدى – سداد ).

وأشار صندوق التنمية العقاري إلى أنه يمكن السداد والاستفادة من الخدمات من خلال الرابط التالي : (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

الصندوق العقاري يحدد موعد إيداع الدعم الشهري للمستفيدين

الصندوق العقاري يحدد موعد إيداع الدعم الشهري للمستفيدين

«الصندوق العقاري» يعلق على شكاوى بشأن أحكام نهائية واجبة النفاذ

«الصندوق العقاري» يعلق على شكاوى بشأن أحكام نهائية واجبة النفاذ

هل يمكن للمستفيد التنازل عن قرض في الصندوق العقاري؟

هل يمكن للمستفيد التنازل عن قرض في الصندوق العقاري؟

الصندوق العقاري يوضح آلية تحديث رقم الحساب البنكي

الصندوق العقاري يوضح آلية تحديث رقم الحساب البنكي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة