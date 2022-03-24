الصندوق العقاري يوضح آلية سداد الأقساط المستحقة

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حدد صندوق التنمية العقاري آلية سداد الأقساط المستحقة، وكذلك كيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من صندوق التنمية العقارية.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه : “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أسدد عن طريق هاتف بنك الرياض؟”.

وأجاب صندوق التنمية العقاري في تغريدة عبر حساب “العناية بالمستفيدين” بقوله: “وعليكم السلام.. وفّرنا في صندوق التنمية العقارية خدمات إلكترونية تسهّل جميع إجراءاتكم، وتقدر تسدد الأقساط المستحقة عليك عن طريق زيارة الرابط واختر طريقة السداد المناسبة لك من الخيارات الموجودة إما ( ماستركارد – فيزا – مدى – سداد ).

وأشار صندوق التنمية العقاري إلى أنه يمكن السداد والاستفادة من الخدمات من خلال الرابط التالي : (اضغط هنا).