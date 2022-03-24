لأول مرة من نوعها.. دولة عربية تخصص مقابر لمواطنيها بالدولار

تواصل- فريق التحرير:

تجهز وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، لأول مرة في التاريخ طرح أراضي لإنشاء مقابر للمصريين المقيمين بالخارج بنظام سداد بالدولار.

ويهدف الطرح الجديد لتوفير أراضي متعددة الاستخدامات وستكون في كل من مدن القاهرة الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان- حسب القاهرة 24-، إن الطرح الجديد جاء تلبية رغبات المصريين المقيمين بالخارج، بعدما ارتفعت الطلبات المقدمة للحصول علي أراضٍ لإقامة مقابر في أغلب المدن الجديدة.

وأكدت أن الطرح الجديد سيكون سداده بالدولار، لافتا إلى أن جميع المشروعات التي تطرحها الدولة للعاملين بالخارج تكون بالدولار، لتوفير السيولة المالية للدولة خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد والحاجة الملحة لتوفير العملة الصعبة.

وأوضحت أن الشروط الخاصة لحجز المقابر لن تختلف كثيرًا عن الطروحات التي تقوم بها وزارة الإسكان داخليًا، لافتة إلي أن لجنة التسعير تعكف حاليا علي تحديد قيمة متر الأرض ومن المتوقع أن يرتفع السعر وفقا لاخر طرح الوزارة في هذا الشق.