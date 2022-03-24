الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لأول مرة من نوعها.. دولة عربية تخصص مقابر لمواطنيها بالدولار

لأول مرة من نوعها.. دولة عربية تخصص مقابر لمواطنيها بالدولار
0

تواصل- فريق التحرير:

تجهز وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، لأول مرة في التاريخ طرح أراضي لإنشاء مقابر للمصريين المقيمين بالخارج بنظام سداد بالدولار.
ويهدف الطرح الجديد لتوفير أراضي متعددة الاستخدامات وستكون في كل من مدن القاهرة الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان- حسب القاهرة 24-، إن الطرح الجديد جاء تلبية رغبات المصريين المقيمين بالخارج، بعدما ارتفعت الطلبات المقدمة للحصول علي أراضٍ لإقامة مقابر في أغلب المدن الجديدة.
وأكدت أن الطرح الجديد سيكون سداده بالدولار، لافتا إلى أن جميع المشروعات التي تطرحها الدولة للعاملين بالخارج تكون بالدولار، لتوفير السيولة المالية للدولة خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد والحاجة الملحة لتوفير العملة الصعبة.
وأوضحت أن الشروط الخاصة لحجز المقابر لن تختلف كثيرًا عن الطروحات التي تقوم بها وزارة الإسكان داخليًا، لافتة إلي أن لجنة التسعير تعكف حاليا علي تحديد قيمة متر الأرض ومن المتوقع أن يرتفع السعر وفقا لاخر طرح الوزارة في هذا الشق.

مواد ذات صلة

تهز دولة عربية.. يقتل أمه ويقطع رأسها والسبب صادم

تهز دولة عربية.. يقتل أمه ويقطع رأسها والسبب صادم

بعد قرار بوتين.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الروبل الروسي

بعد قرار بوتين.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الروبل الروسي

عاجل.. ألمانيا ترفض قرار «بوتين» بشأن دفع مستحقات الطاقة بالروبل: خرق للتعاقد

عاجل.. ألمانيا ترفض قرار «بوتين» بشأن دفع مستحقات الطاقة بالروبل: خرق للتعاقد

قرار عاجل من الرئيس الروسي بشأن بيع النفط والغاز

قرار عاجل من الرئيس الروسي بشأن بيع النفط والغاز

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>