«بر الشقيق»: منصة إحسان تدعم برنامج كفالة الأيتام بمبلغ 148 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جـمـعـيـة الـبـر الخيرية بالشقيق، عن دعم برنامج كفالة الأيتام بمبلغ 148 ألف ريال من قبل منصة إحسان.

وقال الجمعية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تتقدم جمعية البر بالشقيق بخالص الشكر والتقدير لمنصة إحسان على دعمهم برنامج كفالة الأيتام، سائلين الله لهم الخير والنماء”.