«بر الشقيق»: منصة إحسان تدعم برنامج كفالة الأيتام بمبلغ 148 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جـمـعـيـة الـبـر الخيرية بالشقيق، عن دعم برنامج كفالة الأيتام بمبلغ 148 ألف ريال من قبل منصة إحسان.
وقال الجمعية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تتقدم جمعية البر بالشقيق بخالص الشكر والتقدير لمنصة إحسان على دعمهم برنامج كفالة الأيتام، سائلين الله لهم الخير والنماء”.
تتقدم جمعية البر بالشقيق بخالص الشكر والتقدير لمنصة إحسان@EhsanSAعلى دعمهم برنامج كفالة الأيتام.
سائلين الله لهم الخير والنماء ✨#بر_الشقيق#منصة_إحسانpic.twitter.com/s0JEAFNwP0
— جـمـعـيـة الـبـر الخيرية بالشقيق (@bralshuqyq)March 23, 2022