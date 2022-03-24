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«بر الشقيق»: منصة إحسان تدعم برنامج كفالة الأيتام بمبلغ 148 ألف ريال

«بر الشقيق»: منصة إحسان تدعم برنامج كفالة الأيتام بمبلغ 148 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جـمـعـيـة الـبـر الخيرية بالشقيق، عن دعم برنامج كفالة الأيتام بمبلغ 148 ألف ريال من قبل منصة إحسان.

وقال الجمعية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تتقدم جمعية البر بالشقيق بخالص الشكر والتقدير لمنصة إحسان على دعمهم برنامج كفالة الأيتام، سائلين الله لهم الخير والنماء”.

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