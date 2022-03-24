بسبب ما حدث اليوم.. نزاع عسكري محتمل بالجانب الآخر من العالم

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بعد إطلاقها مقذوفا يشتبه في كونه صاروخا باليستيا باتجاه البحر، اليوم الخميس، حسبما أعلنت كل من كوريا الجنوبية واليابان؛ هل تشعل كوريا الشمالية حربا في الجانب الآخر من العالم.

وتملك كوريا الشمالية ترسانة عسكرية وصاروخية كبيرة، خاصة صواريخ باليستية وفوق صوتية وعابرة للقارات، يصل مداها لآلاف الكيلومترات، ويمكن تزويدها برؤوس نووية.

ويخشى مراقبون من أن تنعكس التجاذبات الدولية حول الأزمة الأوكرانية، سلبا على العديد من مناطق وبؤر التوتر التقليدية حول العالم.

وكشفت كوريا الشمالية عن صاروخ “هواسونغ 17” للمرة الأولى محملا على عربة من 22 عجلة، والذي يطلق عليه المحللون العسكريون لقب الصاروخ “العملاق” أو “الوحش”.

ويرى خبراء أن الوتيرة السريعة وغير المعتادة لكوريا الشمالية في نشاط التجارب مؤخرا، تؤكد هدفها المزدوج المتمثل في تطوير أسلحتها وممارسة الضغط على واشنطن.