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أوكرانيا: 40 حافلة تنتظر لإجلاء المدنيين من «ماريوبول» وروسيا تعرقل الخروج

أوكرانيا: 40 حافلة تنتظر لإجلاء المدنيين من «ماريوبول» وروسيا تعرقل الخروج
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أن قرابة نحو 40 حافلة تتنظر لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة، مؤكدة أن روسيا لا تسمح بالخروج من المدينة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد طلب، اليوم الخميس، من حلف شمال الأطلسي “الناتو” مساعدات عسكرية غير محدودة، “لكي تتمكّن من مواجهة الجيش الروسي الذي تصده أوكرانيا حاليًا “في ظروف غير متكافئة”، متهماً موسكو باستخدام “قنابل فوسفورية” في أوكرانيا.

وأوضح فلوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر على حسابه على “تلغرام” في وقت يجتمع فيه قادة دول أعضاء الناتو في قمة استثنائية في بروكسل “من أجل إنقاذ الناس ومدننا، أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة عسكرية بدون قيود. مثلما روسيا تستخدم، بدون قيود، كل ترسانتها ضدّنا”.

وقال إن أوكرانيا تستحق أن تصبح من أعضاء الاتحاد الأوروبي”، محذراً من أن هدف روسيا المقبل سيكون أعضاء بحلف الأطلسي في شرق أوروبا مثل بولندا.

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