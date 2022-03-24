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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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بالأرقام.. منظومة خدمات متكاملة لزوار المسجد النبوي

بالأرقام.. منظومة خدمات متكاملة لزوار المسجد النبوي
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تواصل- واس:

حرصت الوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم منظومة خدمات متكاملة لزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفق خطة تشغيلية محكمة والعمل على تكثيف جهودها اليومية في شهر رمضان المبارك بما يسهل لهم أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وعزّزت الوكالة، المسجد النبوي بالسجاد والسقيا والتطييب، حيث تم رش السجاد بـ ١٨٠ لتراً من بالمعطر، و ٥٥٠ لترا من المعقم، إضافة إلى ٥٤٠٠ لتر لتعقيم الأرضيات الخاصة بالساحات و٣٦٠٠ لتر لتعقيم التوسعات والأسطح و ٤٧٣٠ لترا لتعقيم المرافق العامة للمسجد النبوي الشريف، كما تم تعقيم صناديق الأحذية و كراسي كبار السن بمعدل ٨٧٥ لترا.
يذكر أن الوكالة المساعدة تقدم العديد من الخدمات، منها وضع ١٨ ألف سجادة مفروشة وتقديم ١٢٦٠٠ عبوة مياه زمزم و٧٥٠٠ حافظة زمزم و١٢٠٠ نافورة للشرب لخدمة الزائرين .

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