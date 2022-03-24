شاهد.. ضبط «سمكري البني آدمين» متلبسًا داخل فندق في دبي

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ألقت هيئة الصحة في دُبي بالتنسيق مع الشرطة ، القبض على ” يوسف خيري ” مصري الجنسية ، المعروف بـ ” سمكري البني آدمين ” ، متلبساً أثناء ممارسة مهنة طبية من دون تصريح .

وحسب وسائل إعلام محلية،وردت معلومات إلى الهيئة ” ، تفيد بقيام شخص ” سمكري البني آدمين ” بممارسة مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته ” الإمارات اليوم ” المتهم بانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي – وهو يقوم بمساعدة شخص على أداء حركات علاج طبيعي .

الجدير بالذكر أن الرقابة العامة للعلاج الطبيعي في مصر أصدرت في وقت سابق تحذيراً، في سبتمبر من العام الماضي، حول المدعو “سمكري البني آدمين”، بسبب انتحاله صفة اختصاصي علاج طبيعي، وكذلك قيام إدارة مباحث الأموال العامة، بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بغلق عيادته في مصر.