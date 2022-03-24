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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف إدارية شاغرة بمصفاة أرامكو «سامرف» ينبع الصناعية

وظائف إدارية شاغرة بمصفاة أرامكو «سامرف» ينبع الصناعية
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية سامرف، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل في (ينبع الصناعية)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقا للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

1- منسق موارد بشرية

– حاصل على مؤهل مناسب في تخصص (إدارة الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية)، أو ما يعادلها
– خبرة سنتين في مجال العمل

2- مسؤول مشتريات أول

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة المواد)
– خبرة سنتين في مجال العمل

موعد التقديم:متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1443/08/21هـ الموافق بالميلادي 2022/03/24م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:    اضغط هنا

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