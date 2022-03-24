شاهد.. استهداف سفينة روسية عسكرية بصاروخ أوكراني

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استهدف الجيش الأوكراني سفينة حربية روسية بصاروخ ما أدى إلى اشتعال النيران بها وتصاعد الأدخنة.

ونشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، مقطع فيديو يظهر سفينة حربية روسية مشتعلة في مدينة بيرديانسك الساحلية، حسبما قال الأوكرانيون.

هذه المدينة كانت تسيطر عليها القوات الروسية، ووقع الحريق في رصيف للسفن على متن سفينة إنزال كانت في ميناء المدينة لبعض الوقت.

ويمكن رؤية نشوب حريق ضخم في السفينة، بجانب حدوث انفجارات ثانوية، جراء ما وصفها الأوكرانيون بأنها عملية أوكرانية ضد سفينة روسية في الميناء.