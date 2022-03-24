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تطور خطير.. الغرب يخطط لمنع روسيا من استخدام احتياطي الذهب

تطور خطير.. الغرب يخطط لمنع روسيا من استخدام احتياطي الذهب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البيت الابيض، اليوم الخميس، أنّ دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تخطط لفرض عقوبات على أي صفقة تشمل احتياطي الذهب الروسي لتجنب التفاف موسكو على إجراءات العزلة المالية التي اتخذها الغرب ضد روسيا بسبب دخلها العسكري في أوكرانيا.

في سياق متصل، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن دول مجموعة السبع التي تعقد قمة استثنائية في بروكسل حول الحرب في أوكرانيا، “متفقة” على أن “المنظمات الدولية والهيئات المتعددة الأطراف يجب ألا تواصل أنشطتها في روسيا كما وكأن شيئا لم يحصل”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة على قطاعات روسية حساسة وعلى رأسها القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، ومجلس الدوما الروسي وأعضاؤه، والرئيس التنفيذي لسبيربنك.

يأتي ذلك فيما كان قد أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الذي يرافق الرئيس جو بايدن إلى أوروبا، أن الولايات المتحدة ستفرض مجموعة من العقوبات تشمل شخصيات سياسية واقتصادية، وذلك على وقع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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