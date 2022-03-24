تعليم جدة: الأحد المقبل إجازة للطلاب والطالبات

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أعلنت إدارة تعليم جدة، أنه سيتم منح إجازة للطلاب والطالبات يوم الأحد المقبل الموافق 27 مارس، بسبب إقامة سباق فورمولا 1.

وقال إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في “تويتر” :”نظرًا لإقامة سباق الفورمولا1، يوم الأحد المقبل 27 مارس إجازة رسمية للطلاب والطالبات بالمحافظة”.

وستنطلق غدًا أولى أيام الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، والتي تمثل الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، وتحتضنها أحدث وأطول وأسرع حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1 في جدة خلال الفترة من 25 حتى 27 مارس الجاري بمشاركة 20 متسابقًا يمثلون 10 فرق.