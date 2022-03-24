الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعليم جدة: الأحد المقبل إجازة للطلاب والطالبات

تعليم جدة: الأحد المقبل إجازة للطلاب والطالبات
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم جدة، أنه سيتم منح إجازة للطلاب والطالبات يوم الأحد المقبل الموافق 27 مارس، بسبب إقامة سباق فورمولا 1.

وقال إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في “تويتر” :”نظرًا لإقامة سباق الفورمولا1، يوم الأحد المقبل 27 مارس إجازة رسمية للطلاب والطالبات بالمحافظة”.

وستنطلق غدًا أولى أيام الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، والتي تمثل الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، وتحتضنها أحدث وأطول وأسرع حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1 في جدة خلال الفترة من 25 حتى 27 مارس الجاري بمشاركة 20 متسابقًا يمثلون 10 فرق.

مواد ذات صلة

توفر فرص تدريبية مكثفة.. وزير التعليم يطلق مبادرة لتعزيز المهارات

توفر فرص تدريبية مكثفة.. وزير التعليم يطلق مبادرة لتعزيز المهارات

“تعليم الرياض” تعتمد مواعيد الدراسة في رمضان وزمن الحصة المدرسية

“تعليم الرياض” تعتمد مواعيد الدراسة في رمضان وزمن الحصة المدرسية

تنبيه مهم من “هيئة النقل” للمنشآت والأفراد الممارسين لنشاط نقل الطلاب

تنبيه مهم من “هيئة النقل” للمنشآت والأفراد الممارسين لنشاط نقل الطلاب

«تحفيظ فيفاء» ترحب بعودة الطلاب والطالبات حضوريا بالفصل الدراسي الثالث

«تحفيظ فيفاء» ترحب بعودة الطلاب والطالبات حضوريا بالفصل الدراسي الثالث

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>