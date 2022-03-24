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على غير المتوقع.. موجات حر غير مسبوقة تضرب القطبين

على غير المتوقع.. موجات حر غير مسبوقة تضرب القطبين
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تواصل – فريق التحرير:

على غير المتوقع وعلى غير العادة، تشهد كل من المنطقتين القطبيتين على الأرض مؤخرًا، موجات حر غير مسبوقة تسببت في ارتفاع درجات الحرارة لفترة وجيزة إلى أرقام غير مسبوقة في بعض المناطق.

وعزا الخبراء ارتفاع درجات الحرارة بصورة لافتة في القطبين بسبب حالة التغير المناخي التي تضرب العالم، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى.

وتفصيلا، سجلت القارة القطبية الجنوبية (Antarctica)، ​​درجة الحرارة يوم الجمعة (18 مارس) حوالي 4.8 درجة مئوية أعلى من المعدل​​، وبلغت أعلى درجة حرارة مُسجلة (7) درجات مئوية في محطة زوكشيلي الساحلية على خليج تيرا نوفا.

فيما تم تسجيل أكبر فرق في درجة الحرارة والذي تم رصده في محطة كونكورديا للأبحاث ، التي تقع على ارتفاع أكثر من (3000 متر) فوق مستوى سطح البحر.

وقاس الباحثون ذروة درجة حرارة 12.2 درجة مئوية تحت الصفر، وهو رقم قياسي حطم ذاك المسجل في 17 ديسمبر 2016 والبالغ 13.7 درجة تحت الصفر، وأعلى بحوالي 40 درجة مئوية من المعدل الموسمي للمحطة.

وكذلك شهد القطب الشمالي (Arctic)، متوسط ​​درجة الحرارة في نفس اليوم (3.3 درجة مئوية) أعلى من المعتاد، وفي مناطق معينة بالقرب من القطب الشمالي ارتفعت درجات الحرارة بمقدار (30 درجة مئوية) فوق المعدل الطبيعي.

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