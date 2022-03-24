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حصيلة أولية.. مقتل وإصابة 21 في قصف روسي عنيف على خاركيف بأوكرانيا

حصيلة أولية.. مقتل وإصابة 21 في قصف روسي عنيف على خاركيف بأوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير:

قتل ستة مدنيين على الأقل وأصيب 15 آخرون، في قصف روسي على خاركيف بشمال شرق أوكرانيا كما أعلن الحاكم المحلي على تليغرام، في حصيلة أولية.

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، من حلف شمال الأطلسي “الناتو” مساعدات عسكرية غير محدودة، “لكي تتمكّن من مواجهة الجيش الروسي الذي تصده أوكرانيا حاليًا “في ظروف غير متكافئة”.

واتهم الرئيس الأوكراني موسكو باستخدام “قنابل فوسفورية” في أوكرانيا، مضيفا “في وقت يجتمع فيه قادة دول أعضاء الناتو في قمة استثنائية في بروكسل “من أجل إنقاذ الناس ومدننا، أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة عسكرية بدون قيود. مثلما روسيا تستخدم، بدون قيود، كل ترسانتها ضدّنا”.

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