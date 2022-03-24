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بيان من الناتو بشأن روسيا وأوكرانيا.. تعرّف على أبرز ما جاء فيه

بيان من الناتو بشأن روسيا وأوكرانيا.. تعرّف على أبرز ما جاء فيه
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” بعد انتهاء القمة الاستثنائية في بروكسل، اليوم الخميس، بيانًا أكدوا فيه بأن هجوم روسيا على أوكرانيا هو أخطر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود، وأن عمليات روسيا في أوكرانيا أدت إلى تقويض السلام في أوروبا.

وقام أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، بقراءة نص البيان والذي أعلنوا فيه الموافقة على 4 كتائب عسكرية جديدة ليصبح لدى الحلف 8 مجموعات قتالية، معلنين رفع قدرات الحلف القتالية في شرق أوروبا، وزيادة الإنفاق على الدفاع.

وأكد البيان أن الحلف سيقوم بنشر المزيد من الطائرات القتالية في شرق أوروبا، وسيزود أوكرانيا بالمعدات القتالية وأخرى للتعامل مع أي هجمات كيميائية.

وركز البيان على أن أي استخدام روسي للأسلحة المحرمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وانتقد البيان خطاب الرئيس الروسي بوتين، وقال إنه تصعيدي وغير مسؤول ومزعزع للاستقرار.

ودعا البيان الصين إلى حث روسيا على وقف الحرب والتنديد بها.

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