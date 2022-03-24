ارتفاع الصادرات السلعيَّة للمملكة في يناير الماضي بنسبة 49.6%

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم، نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر يناير من عام 2022م.

وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير 2022م (107,607) مليارات ريال، مقابل (71,937) مليار ريال، خلال شهر يناير عام 2021م، وذلك بارتفاع قدره (35,670) مليار ريال، بنسبة (49.6%).

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر يناير 2022م بلغت (83,507) مليار ريال، مقابل (53,032) مليار ريال خلال شهر يناير 2021م، وذلك بارتفاع قدره (30,475) مليار ريال، بنسبة (57.5%).

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية للمملكة خلال شهر يناير 2022م (24,100) مليار ريال، مقابلَ (18,905) مليار ريال خلال شهر يناير 2021م، وذلك بارتفاع قدره (5,195) مليار ريال، بنسبة (27.5%).

في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير 2022م (51,806) مليار ريال، مقابلَ (47,937) مليار ريال خلال شهر يناير 2021م، وذلك بارتفاع قدره (3,868) مليارات ريال، بنسبة (8.1%).

وبحسب البيانات الواردة في نشرة التجارة الدولية لشهر يناير 2022م تعد “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت (32.7%) من إجمالي الصادرات غير البترولية وارتفعت بنسبة (28.9%) بمقدار 1.8 مليار ريال، ثم منتجات “الصناعات الكيماوية وما يتصل بها” وهي تمثل (31.2%) من إجمالي الصادرات غير البترولية، حيث ارتفعت عن شهر يناير 2021م بنسبة (44.4%) بمقدار 2.3 مليار ريال.

ووفقا لنتائج النشرة كان أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” التي تشكل (22.3%) من إجمالي الواردات، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” وهي تشكل (15%) من إجمالي واردات المملكة لشهر يناير 2022م.

يشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي يُعد – بحسب نتائج نشرة التجارة الدولية لشهر يناير 2022م – من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها (14.2) مليار ريال، أي ما يعادل (27.4%) من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة (20.3%)، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة (12.7%)، ومطار الملك فهد بالدمام بنسبة (6.1%)، والبطحاء بنسبة (5.9%)، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة (72.3%) من إجمالي الواردات السلعية للمملكة، هذا وقد أظهرت نتائج النشرة أن الصين هي الشريك الرئيس للمملكة العربية السعودية في التجارة السلعية في شهر يناير 2022م.

يذكر أن إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء بشأن التجارة الدولية للمملكة تعتمد على بيانات السجلات الإدارية الموجودة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يتعلَّق بالسلع غير البترولية، بينما تعتمد على السجلات الإدارية الموجودة في وزارة الطاقة فيما يختص بالسلع البترولية.