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روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن نجل الرئيس الأمريكي ودوره في أوكرانيا

روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن نجل الرئيس الأمريكي ودوره في أوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير:

‏كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن صندوق استثماري يقوده “هانتر بايدن” نجل الرئيس الأمريكي يمول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

وأوضحت أن تمويل واشنطن للنشاطات البيولوجية في أوكرانيا مرتبط بصندوق نجل بايدن ⁧‫.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية أمريكا، اليوم الخميس، بتطوير سلالة من الجمرة الخبيثة في أوكرانيا، وأكدت أنها تملك الدليل على ذلك، وفقًا لـ”العربية”.

وقالت الدفاع الروسية إنها اكتشفت أدلة تثبت تورط الولايات المتحدة في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، اتهم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” منذ أسبوعين بـ”تطوير تجارب بيولوجية في أوكرانيا”، كما اتهم أوكرانيا بأنها ترغب بعقد الاجتماعات فقط من أجل الاجتماع، وأن هناك مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، كما اتهمها باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

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