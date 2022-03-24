ماذا طلب رئيس أوكرانيا من الناتو؟

تواصل – فريق التحرير:

طالب رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، من حلف شمال الأطلسي “الناتو” بمساعدات عسكرية غير محدودة من أجل إنقاذ الناس ومدننا، مثلما تستخدم روسيا، بدون قيود، كل ترسانتها ضدّنا”، وفقًا لـ”العربية”.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر على حسابه على “تلغرام” في وقت يجتمع فيه قادة دول أعضاء الناتو في قمة استثنائية في بروكسل، “نحتاج طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي ودبابات وأسلحة مضادة للسفن وراجمات الصواريخ”.

وأكد أن “أوكرانيا تستحق أن تصبح من أعضاء الاتحاد الأوروبي”، وحذر من أن روسيا “تريد المضي أكثر ضد أعضاء شرقيين بحلف شمال الأطلسي، دول البلطيق، وبولندا بكل تأكيد”.

وقال زيلينسكي “لدينا عشرة ملايين نازح وثلاثة ملايين لاجئ خلّفتها حرب روسيا على أوكرانيا حتى الآن”، وأكد في خطابه أنه ينتظر منهم “قرارات وضمانات حقيقية تستطيع تأمين السلم الحقيقي”.

وشدد زيلينسكي على “ضرورة معاقبة الجيش الروسي على جرائم الحرب ومحاسبة من أصدر الأوامر” داعيًا إلى “رفض النفط الروسي ومنع السفن الروسية من الرسو في المرافئ السويدية”.

واتّهم الرئيس الأوكراني روسيا باستخدام “قنابل فوسفورية” في أوكرانيا، وقال: “هذا الصباح كان هناك قنابل فوسفورية، قُتل بالغون وقُتل أطفال مجدّدًا”.