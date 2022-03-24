الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ماذا طلب رئيس أوكرانيا من الناتو؟

ماذا طلب رئيس أوكرانيا من الناتو؟
0

تواصل – فريق التحرير:

طالب رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، من حلف شمال الأطلسي “الناتو” بمساعدات عسكرية غير محدودة من أجل إنقاذ الناس ومدننا، مثلما تستخدم روسيا، بدون قيود، كل ترسانتها ضدّنا”، وفقًا لـ”العربية”.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر على حسابه على “تلغرام” في وقت يجتمع فيه قادة دول أعضاء الناتو في قمة استثنائية في بروكسل، “نحتاج طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي ودبابات وأسلحة مضادة للسفن وراجمات الصواريخ”.

وأكد أن “أوكرانيا تستحق أن تصبح من أعضاء الاتحاد الأوروبي”، وحذر من أن روسيا “تريد المضي أكثر ضد أعضاء شرقيين بحلف شمال الأطلسي، دول البلطيق، وبولندا بكل تأكيد”.

وقال زيلينسكي “لدينا عشرة ملايين نازح وثلاثة ملايين لاجئ خلّفتها حرب روسيا على أوكرانيا حتى الآن”، وأكد في خطابه أنه ينتظر منهم “قرارات وضمانات حقيقية تستطيع تأمين السلم الحقيقي”.

وشدد زيلينسكي على “ضرورة معاقبة الجيش الروسي على جرائم الحرب ومحاسبة من أصدر الأوامر” داعيًا إلى “رفض النفط الروسي ومنع السفن الروسية من الرسو في المرافئ السويدية”.

واتّهم الرئيس الأوكراني روسيا باستخدام “قنابل فوسفورية” في أوكرانيا، وقال: “هذا الصباح كان هناك قنابل فوسفورية، قُتل بالغون وقُتل أطفال مجدّدًا”.

مواد ذات صلة

أوكرانيا تحذر دول أوروبا من هذا الأمر

أوكرانيا تحذر دول أوروبا من هذا الأمر

أوكرانيا: خسائر روسيا أكثر من 40 ألف جندي

أوكرانيا: خسائر روسيا أكثر من 40 ألف جندي

بريطانيا: مجموع العقوبات على الاقتصاد الروسي تقدر بـ 500 مليار إسترليني

بريطانيا: مجموع العقوبات على الاقتصاد الروسي تقدر بـ 500 مليار إسترليني

روسيا: دمرنا 257 طائرة مسيرة وأكثر من 200 نظام صاروخي لأوكرانيا

روسيا: دمرنا 257 طائرة مسيرة وأكثر من 200 نظام صاروخي لأوكرانيا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>