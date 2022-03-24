نصائح مهمة من “الغذاء والدواء” للمرضى قبل كسر حبة الدواء

تواصل – فريق التحرير:

أوصت هيئة الغذاء والدواء، المرضى والمصابين بكسر حبة الدواء بشكل متساوٍ في النصفين؛ لضمان توزيع المادة الفعالة في الدواء، مع مراعاة أن بعض أشكال الأدوية غير قابلة للكسر.

وطالبت الغذاء والدواء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالبحث عن علامة في نصف الحبة تبين المكان الذي تستطيع كسر الحبة منه إلى نصفين متساويين؛ لضمان توزيع المادة الفعالة في الدواء بشكل متساو في النصفين.

وأوصت كذلك بقراءة نشرة معلومة المريض المصاحبة للدواء؛ للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمه.

وقالت اللجنة إذا طلب منك الطبيب كسر الحبة فاحرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة، ولا تكسر جميع الحبوب ثم تخزنها؛ لأن هذا قد يؤثر على فاعلية وجودة الدواء.

وبينت الهيئة أن هناك بعض أشكال الدواء غير القابلة للكسر، ومنها الكبسولات؛ لأنها تحتوي على المادة الفعالة بشكل بودرة.

ومن أشكال الدواء غير القابلة للكسر أيضًا حبوب الأدوية الفوارة؛ لأنها صُنعت كي تذوب في الماء، وكذلك حبوب الأدوية المغلفة؛ لأن الهدف من تغليف الحبة حماية الدواء من أحماض المعدة.