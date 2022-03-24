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“تعليم الرياض” تعتمد مواعيد الدراسة في رمضان وزمن الحصة المدرسية

“تعليم الرياض” تعتمد مواعيد الدراسة في رمضان وزمن الحصة المدرسية
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت إدارة تعليم الرياض وقت الدراسة وزمن بدء اليوم الدراسي في شهر رمضان لهذا العام 2022، بعد التنسيق مع إدارة مرور منطقة الرياض.

وقالت الإدارة إن الدراسة ستبدأ لجميع المدارس الحكومية والأهلية في التاسعة صباحًا.

أما بالنسبة لمدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار) فستبدأ الدراسة في التاسعة مساءً.

وحددت الإدارة الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.

وانتظم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة حضوريًا في الفصل الدراسي الثالث بداية من هذا الأسبوع، بعد اكتمال الاستعدادات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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