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أوكرانيا: خسائر روسيا أكثر من 40 ألف جندي

أوكرانيا: خسائر روسيا أكثر من 40 ألف جندي
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 3, 2022 - Minister of Defence of Ukraine Oleksii Reznikov holds a briefing, Kyiv, capital of Ukraine. The official says that Russian military ground troops amassed around the borders of Ukraine, including Belarus, as well as in the temporarily occupied territories of Crimea and Donetsk and Luhansk Regions are estimated to be approximately 115,000 people. (Photo credit should read Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images) Ukraines Defense Minister Oleksiy Reznikov holds a briefing in Kyiv, Ukraine, on February 3. (Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing/Getty Images)
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تواصل – وكالات:

صرّح وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، بأن “الدعم الدولي الذي تتلقاه كييف يتزايد تدريجيًا”، مؤكدًا أن “خسائر العدو أكثر من 40 ألف جندي بين قتيل وجريح وأسير ومفقود”.

وتابع ريزنيكوف أن القوات المسلحة الأوكرانية “أسقطت أكثر من 100 مقاتلة روسية ودمرت أكثر من 520 دبابة و1500 مدرعة منذ بدء الحرب”.

وقال: “لا يزال أمامنا فترة صعبة للغاية وسنطرد القوات الروسية من أرضنا”.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب، فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

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