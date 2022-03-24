الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مسن أمريكي يحقق حلمه بالحصول على «الثانوية» وهو بعمر 101 عام

مسن أمريكي يحقق حلمه بالحصول على «الثانوية» وهو بعمر 101 عام
0

تواصل ـ فريق التحرير:

استطاع رجل مسن من ولاية فرجينيا الأمريكية، الحصول على الشهادة الثانوية وهو يبلغ من العمر 101 عام.

ميريل بيتمان كوبر، والذي كان منتظما في مدرسة “ستورر”، لكنه اضطر إلى ترك التعليم سنة 1938 في أعقاب انتقاله ووالدته لأسباب مالية إلى فيلادلفيا؛ بحسب هيئة التعليم في مقاطعة جيفرسون بولاية فرجينيا الغربية.

وأعرب كوبر عن أسفه لعدم تخرجه من الثانوية، خلال زيارة قام بها سنة 2018 إلى حرم مدرسته السابقة، وهو ما جعل أفرادا من عائلته تتواصل مع مدارس المقاطعة.

وتكللت هذه الجهود في مارس الجاري، بمنح كوبر شهادة ثانوية فخرية من مدارس مقاطعة جيفرسون، في حفل تخرج حضرته عائلته.

مواد ذات صلة

«الهيئة الملكية» توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية عبر برنامج التأهيل والإحلال

«الهيئة الملكية» توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية عبر برنامج التأهيل والإحلال

100 وظيفة إدارية شاغرة لحملة الثانوية والبكالوريوس في 4 مدن

100 وظيفة إدارية شاغرة لحملة الثانوية والبكالوريوس في 4 مدن

بالصور.. “دجاجة” تقتحم مبنى وزارة الدفاع الأمريكية وحالة من السخرية

بالصور.. “دجاجة” تقتحم مبنى وزارة الدفاع الأمريكية وحالة من السخرية

لا يشترط الخبرة.. «باب رزق جميل» تعلن توفر 40 وظيفة لحملة الثانوية

لا يشترط الخبرة.. «باب رزق جميل» تعلن توفر 40 وظيفة لحملة الثانوية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة