مسن أمريكي يحقق حلمه بالحصول على «الثانوية» وهو بعمر 101 عام

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استطاع رجل مسن من ولاية فرجينيا الأمريكية، الحصول على الشهادة الثانوية وهو يبلغ من العمر 101 عام.

ميريل بيتمان كوبر، والذي كان منتظما في مدرسة “ستورر”، لكنه اضطر إلى ترك التعليم سنة 1938 في أعقاب انتقاله ووالدته لأسباب مالية إلى فيلادلفيا؛ بحسب هيئة التعليم في مقاطعة جيفرسون بولاية فرجينيا الغربية.

وأعرب كوبر عن أسفه لعدم تخرجه من الثانوية، خلال زيارة قام بها سنة 2018 إلى حرم مدرسته السابقة، وهو ما جعل أفرادا من عائلته تتواصل مع مدارس المقاطعة.

وتكللت هذه الجهود في مارس الجاري، بمنح كوبر شهادة ثانوية فخرية من مدارس مقاطعة جيفرسون، في حفل تخرج حضرته عائلته.