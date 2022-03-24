بريطانيا: مجموع العقوبات على الاقتصاد الروسي تقدر بـ 500 مليار إسترليني

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الخميس 24 مارس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاوز الخط الأحمر بـ “وحشية”، وفقًا لـ”العربية”.

ومن جهتها قدّرت بريطانيا، أن مجموع العقوبات التي فُرضت على الاقتصاد الروسي تقدر بـ 500 مليار إسترليني، مؤكدة أن العقوبات الجديدة على روسيا ستطال مجموعة فاغنر ومجموعات عسكرية أخرى.

وأضافت بريطانيا بنكي ألفا وجازبروم إلى قائمة العقوبات ضد روسيا، وأعلنت عن إعداد 65 قائمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وأصبحت روسيا خلال أسبوعين هي الدولة الأكثر عقوبة في العالم، وبلغ مجمل العقوبات المفروضة عليها أكثر من 5530 عقوبة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.