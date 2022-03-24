حدث في مثل هذا اليوم.. 21 شعبان

تواصل – فريق التحرير:

يصادف اليوم 21 شعبان، العديد من الأحداث التاريخية، وفي هذه الفقرة تسلط “تواصل” الضوء على أبرز هذه الأحداث

489هـ

إعلان البابا أوربان الثاني بدء الحملات الصليبية

في مثل هذا اليوم من سنة 489هـ الموافق 19 أغسطس 1096م، أعلن البابا أوربان الثاني، بدء الحملات الصليبية، على أن تتجمع الجيوش الأوروبية المشاركة في الحملة الصليبية الأولى في القسطنطينية، وتتأهب لبدء الحملة على المشرق الإسلامي، والاستيلاء على بيت المقدس، واحتلاله من أيدي المسلمين.

الحملات الصليبية

سلسلة من الحروب الدينية شنها المسيحيون على بلاد المسلمين، بدأت للسيطرة على الأماكن المقدسة.

وعددها ثماني حملات صليبية كبرى بين عامي 1096 و1291م، دفعت الصراعات الدموية والعنيفة والقسوة التي مارسها المسيحيون الأوروبيون خلال تلك الحروب؛ جعلت منها وصمات شديدة السواد في تاريخ البشرية وإرهاب الغرب المسيحي في مواجهة الإسلام.

مع نهاية القرن الحادي عشر، كانت أوروبا متخلفة عن حضارة الشرق والبحر الأبيض المتوسط ​​التي أسهها المسلمون، عبر الدولة الإسلامية التي حكمت من المحيط الهادي إلى الأطلسي؛ كانت الإمبراطورية الرومانية، مقسمة بين النصف الشرقي من الإمبراطورية البيزنطية، والنصف الغربي الإمبراطورية الرومانية.

وفقدت بيزنطة أراض كبيرة نتيجة للفتوحات السلجوقية، والتي كانت أعلاها انتصار السلاجقة على الدولة البيزنطية في ملاذكرد وأسر الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع، مما كان ضربة مهينة لأوروبا النصرانية.

وبعد سنوات من الفوضى والحرب الأهلية، استولى الجنرال ألكسيوس كومنينوس على العرش البيزنطي عام 1081م، وعزز سيطرته على الإمبراطورية المتبقية تحت حكم الإمبراطور ألكسيوس الأول.

بعث ألكسيوس في عام 1095، مبعوثين إلى البابا أوربان الثاني، يطالبه بقوات من المرتزقة من الغرب للمساعدة في مواجهة التهديد الإسلامي.

نداء البابا أوربان ببدء الحملات الصليبية

عقد مجمع كليرمون الكنسي في نوفمبر 1095م، في جنوب فرنسا، وفيه دعا البابا أوربان الثاني المسيحيين الغربيين لحمل السلاح لمساعدة البيزنطيين واستعادة الأراضي المقدسة من سيطرة المسلمين.

لقي نداء البابا أوربان ترحيبًا كبيرًا، سواء بين النخب العسكرية الأوربية، أو المواطنين العاديين؛ فارتدى هؤلاء الذين انضموا إلى الحج المسلح صليبًا كرمز للكنيسة.

أظهرت هذه الحروب الصليبية العديد من كتائب الفرسان النصرانية التي أظهرت العداء الشديد، مارست أفعالا فظيعة أثناؤء تلك الحروب، ومنها فرسان الهيكل، وفرسان الجرمان، وفرسان الإسبتارية، وفرسان الفرنسسكان، أخذت من شعار الدفاع عن الأراضي المقدسة وحماية الحجاج المسافرين فضلًا عن رفع الصليب على ملابسهم.

الحملة الصليبية الأولى

تشكلت الحملة الصليبية الأولى من أربعة جيوش من الصليبيين، تجمعوا من مناطق مختلفة من أوروبا الغربية، بقيادة ريموند من سان جيل، جودفري من بويون، هيومن فيرماندوا، وبوهيموند من تارانتو (مع ابن أخيه تانكريد)، وغادرت هذه المجموعات إلى بيزنطة في أغسطس 1096.

انطلقت حملة الشعب الصليبية تحت قيادة الواعظ الشهير المعروف باسم بيتر الناسك (بطرس الناسك)، مكونة من مجموعة أقل تنظيماً من الفرسان والعامة، متجاهلاً نصيحة ألكسيوس بانتظار بقية الصليبيين، عبر جيش بطرس مضيق البوسفور في أوائل أغسطس؛ سحقت القوات التركية الغزاة الأوروبيين في أول اشتباك كبير بين الصليبيين والمسلمين.

ولما وصلت الجيوش الأربعة الرئيسية للصليبيين إلى القسطنطينية، أصر ألكسيوس على أن يقسم قادتهم قسم الولاء له ويعترفوا بسلطته على أي أرض يتم احتلالها من المسلمين، فقاوم الجميع أداء القسم باستثناء بوهيموند.

هاجم الصليبيون وحلفاؤهم البيزنطيين في مايو 1097م، نيقية، عاصمة الدولة السلجوقية التي استسلمت في أواخر يونيو.

سقوط القدس

واصلت القوة المشتركة مسيرتها عبر الأناضول، على الرغم من تدهور العلاقات بين الصليبيين والقادة البيزنطيين، واستولت على مدينة أنطاكية في يونيو 1098م، وبدأ الصليبيون مسيرتهم نحو القدس، وأجبر الصليبيون حاكم المدينة المحاصرة على الاستسلام بحلول منتصف يوليو.

على الرغم من وعد تانكريد بحماية المدنيين من سكان المدينة، قد قام ذبح الصليبيون بمذبحة عظيمة ذبح فيها مئات الرجال والنساء والأطفال بمجرد دخولهم إلى القدس.

559هـ

استعادة صلاح الدين الأيوبي لمدينة حمص من يد الصليبيين

في مثل هذا اليوم من سنة 559هـ الموافق 20 من يوليو 1164م، استعاد صلاح الدين الأيوبي حمص من يد الصليبيين بعد أن حاصرها شهور، وبعد فتحها أصبح معظم الشام تحت يد صلاح الدين الأيوبي الذي كان يسعى بعد استاذه نور الدين محمود ووالده عماد الدين زنكي إلى إنشاء جبهة إسلامية موحدة في مصر والشام ليستطيعوا مواجهة الصليبين ودحرهم عن بلاد المسلمين..