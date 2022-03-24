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هذه الأخطاء تتسبب في خفض فعالية المضادات الحيوية

هذه الأخطاء تتسبب في خفض فعالية المضادات الحيوية
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تواصل ـ فريق التحرير:

استطاع مجموعة علماء من جامعة كامبريدج البريطانية اكتشاف عدد من الأخطاء التي تقلل من فعالية المضادات الحيوية، وذلك بعدما تبين أن تزامن وجود مسببات الأمراض يعقد العلاج.

وقرر الخبراء تنمية خليط من ميكروبات مختلفة، والذي يعد عملا معقدا لأنه عادة يتوقف أحد مسببات المرض عن النمو قبل غيره، ما يؤدي إلى فشل التجربة.

واستخدم الباحثون ما يسمى بالعدوى المتعددة الميكروبات، التي تضم بكتيريا Pseudomonas aeruginosa وكذلك العدوى الفطرية Candida albicans . وهذا الخليط يوجد عادة في الجهاز التنفسي للأشخاص المصابين بالتليف الكيسي.

ثم أضاف الباحثون مضادا حيويا (كوليستين)، الفعال في مكافحة الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa). ولكن عند وجود مسببات الأمراض الأخرى معها توقفت فعالية المضاد الحيوي.

وتسمح هذه النتائج باختبار فعالية المضادات الحيوية الجديدة ضد خليط من العدوى والميكروبات المختلفة.

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