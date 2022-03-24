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هل يجوز انفراد كبار السن بصف في آخر المسجد مع وجود صفوف فارغة؟

هل يجوز انفراد كبار السن بصف في آخر المسجد مع وجود صفوف فارغة؟
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم انفراد كبار السن بصف في آخر المسجد مع وجود صفوف فارغة.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: هناك أشخاص يقومون بالبداية بصَّفٍ في آخر المسجد مع وجود عدة صفوف فارغة، وهم أناس كبار في السن، فهل صلاتهم صحيحة؟

وأجاب الشيخ بقوله: ماداموا في داخل المسجد، وفي سوره، وليس الواحد منهم فردا خلف الصف، فإن الصلاة حينئذٍ صحيحة، لكن القرب من الإمام هو الأصل، وتركُ فراغ كبير بينهم وبين الإمام خلاف الأصل وخلاف السنة، فعليهم أن يَصلوا الصفوف ولا يجعلوا بينهم فراغات.

وأضاف الخضير: لكن إذا حصل ذلك لاسيما مع وجود هذا العذر وأنهم كبار في السن ويشق عليهم الوصول إلى الصف أو القرب منه فالصلاة صحيحة -إن شاء الله تعالى-.

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