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روسيا: دمرنا 257 طائرة مسيرة وأكثر من 200 نظام صاروخي لأوكرانيا

روسيا: دمرنا 257 طائرة مسيرة وأكثر من 200 نظام صاروخي لأوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استطاعت تدمير 257 طائرة مسيرة وأكثر من 200 نظام صاروخي أوكراني منذ بدء العملية، وفقًا لـ”العربية”.

وتابعت أنها قصف 60 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا خلال الليل.

فيما أعلنت سلطات إقليم لوغانسك الانفصالي في أوكرانيا عن قتل 4 جنود أوكرانيين، وإصابة 6 آخرين بقصف استهدف الإقليم.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب، فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

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