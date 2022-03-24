الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

روسيا تتهم أمريكا بتطوير سلالة من الجمرة الخبيثة في أوكرانيا

روسيا تتهم أمريكا بتطوير سلالة من الجمرة الخبيثة في أوكرانيا
0

تواصل – فريق التحرير:

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أمريكا، اليوم الخميس، بتطوير سلالة من الجمرة الخبيثة في أوكرانيا، وأكدت أنها تملك الدليل على ذلك، وفقًا لـ”العربية”.

وقالت الدفاع الروسية إنها اكتشفت أدلة تثبت تورط الولايات المتحدة في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، اتهم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” منذ أسبوعين بـ”تطوير تجارب بيولوجية في أوكرانيا”، كما اتهم أوكرانيا بأنها ترغب بعقد الاجتماعات فقط من أجل الاجتماع، وأن هناك مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، كما اتهمها باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وقال لافروف إن موسكو لا تخطط لمهاجمة أي دولة أوروبية، لكنه عاد واتهم الاتحاد الأوروبي بانتهاك كل المواثيق، وتقديم الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، محذرًا من وصولها لأيادي “الإرهابيين” واستخدامها ضد الطائرات المدنية.

مواد ذات صلة

موسكو: أمريكا تحاول شيطنة روسيا

موسكو: أمريكا تحاول شيطنة روسيا

“الدفاع الروسية” تكشف عن مفاجأة بشأن تورط أمريكا في تطوير أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

“الدفاع الروسية” تكشف عن مفاجأة بشأن تورط أمريكا في تطوير أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

تقارير: روسيا تفقد 5 قادة عسكريين في حربها على أوكرانيا

تقارير: روسيا تفقد 5 قادة عسكريين في حربها على أوكرانيا

روسيا تحجب خدمة جوجل للأخبار

روسيا تحجب خدمة جوجل للأخبار

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>