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إيداع 839 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مارس

إيداع 839 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مارس
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تواصل – واس:

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إيداعه أكثر من 839 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” لشهر مارس 2022م، وذلك استمراراً لجهود الصندوق في دعم القروض العقارية للمسكن الأول للأسر السعودية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس 839 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

وبين أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر مارس 2022 نحو 36 مليار ريال، مؤكداً حرص الصندوق على استمرارية الدعم السكني من خلال الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج القرض العقاري المدعُوم والبرامج الأخرى الداعمة لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن.

وأفاد أن تكاملية الجهود التمويلية والسكنية المبذولة من منظومة الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية، إضافة إلى أتمتة الخدمات إلكترونياً أسهمت في تقديم الدعم في موعده المحدد وتسريع وتيرة التملك وإنهاء الإجراءات بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وذلك وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج “رؤية المملكة 2030″، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم”.

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