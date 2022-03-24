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تصريحات جديدة من رئيس وزراء لبنان بشأن العلاقات مع دول الخليج

تصريحات جديدة من رئيس وزراء لبنان بشأن العلاقات مع دول الخليج
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تواصل – فريق التحرير:

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن التصريحات التي صدرت عن المملكة والكويت، الثلاثاء، تؤشر إلى أن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان إلى زوال قريبًا.

وأبدى ميقاتي خلال جلسة للحكومة، ترأسها يوم أمس، حرصه على عودة العرب للوقوف إلى جانب لبنان، مؤكداً على «أن ما يربط لبنان مع إخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك».

وأكد على “أولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية”.

وعبرت وزارة خارجية المملكة عبر حسابها على «تويتر»، عن ترحيبها بما «تضمنه بيان رئيس الحكومة اللبناني من نقاط إيجابية»، آملة أن «يسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيا ودوليا»، وأكدت على «تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار».

وعلقت دولة الكويت بدورها على البيان الصادر من ميقاتي «الذي أكد فيه التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد أكد في بيان، يوم الإثنين، التزام حكومته بـ”إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، مشددًا على “ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول الخليج”.

وجاءت تصريحات ميقاتي في مسعى لمعالجة أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان ودول خليجية إثر بث مقابلة متلفزة لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي تضمنت تصريحات مسيئة لدول الخليج.

 

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