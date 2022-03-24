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“الدفاع الروسية” تكشف عن مفاجأة بشأن تورط أمريكا في تطوير أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

“الدفاع الروسية” تكشف عن مفاجأة بشأن تورط أمريكا في تطوير أسلحة بيولوجية بأوكرانيا
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تواصل ـ وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها اكتشفت أدلة تثبت تورط الولايات المتحدة في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وكان وزير وزير الخارجية الروسي، اتهم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” منذ أسبوعين بـ”تطوير تجارب بيولوجية في أوكرانيا”، كما اتهم أوكرانيا بأنها ترغب بعقد الاجتماعات فقط من أجل الاجتماع، وأن هناك مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، كما اتهمها باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وقال لافروف إن موسكو لا تخطط لمهاجمة أي دولة أوروبية، لكنه عاد واتهم الاتحاد الأوروبي بانتهاك كل المواثيق، وتقديم الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، محذرًا من وصولها لأيادي “الإرهابيين” واستخدامها ضد الطائرات المدنية.

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