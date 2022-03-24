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ارتفاع الصادرات غير البترولية في المملكة إلى 27.5% خلال يناير الماضي

ارتفاع الصادرات غير البترولية في المملكة إلى 27.5% خلال يناير الماضي
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تواصل – تقارير:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الصادرات غير البترولية في المملكة بنسبة 27.5% خلال شهر يناير 2022م.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي الصادرات بلغ 107.6 مليار ريال، وبلغت إجمالي الواردات 51.8 مليار ريال، وتمثل حجم التجارة بـ 159.4 مليار ريال، فيما حقق الميزان التجاري 55.8 مليار ريال.

وقالت إن أهم السلع المصدرة هي المنتجات المعدنية وحققت 83.9 مليار ريال، وحققت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 7.9 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيمياوية وما يتصل بها 7.5 مليار ريال، والعربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل المماثلة 2.2 مليار ريال، فيما حققت المعادن العادية ومصنوعاتها 1.8 مليار ريال.

وأشارت الهيئة إلى أن الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها كانت أهم السلع المستوردة بـ 11.6 مليار ريال، وجاءت بعدها العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل المماثلة بـ 7.8 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيمياوية وما يتصل بها بـ 5.5 مليار ريال، والمعادن العادية ومصنوعاتها بـ 4.6 مليار ريال، ثم المنتجات النباتية بـ 3.4 مليار ريال.

وعن أهم الدول الشريكة للصادرات جاءت الصين في المقدمة بمبلغ 17.3 مليار ريال، وجاءت بعدها الهند بـ 11.9 مليار ريال، وكوريا الجنوبية بـ 11.1 مليار ريال، واليابان بـ 10.5 مليار ريال، الإمارات بـ 6.6 مليار ريال.

وكشف التقرير أيضًا عن أهم الدول الشريكة للواردات، وحلت الصين على رأسها بمبلغ 12.4 مليار ريال، والولايات المتحدة بـ 5.00 مليارات ريال، والإمارات بـ 2.8 مليار ريال، والهند بـ 2.5 مليار ريال، وألمانيا بـ 2.1 مليار ريال.

وعن نسبة وسائل النقل المعتمدة في الصادرات والواردات، جاء النقل البحري في المقدمة، وحل ثانيًا النقل البري، ثم النقل الجوي ثالثًا.

وكانت نسبة الصادرات عن طريق البحر 76.3%، وعن طريق البر 15.6%، وعن طريق الجو 8.1%.

بينما كانت نسبة الواردات عن طريق البحر 61.8%، وعن طريق البر 14.2%، وعن طريق الجو 24.0%.

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