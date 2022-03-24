الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لحملة البكالوريوس.. وظائف تقنية وهندسية شاغرة في «STC»

لحملة البكالوريوس.. وظائف تقنية وهندسية شاغرة في «STC»
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات (STC) عن توفر وظائف (إدارية / تقنية / هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مدير برنامج حديثي التخرج
(TIP Program Manager)

2- مشرف الرقابة الداخلية
(Internal Control Supervisor)

3- مدير شعبة الاستثمار الإعلامي
(Media Investment Section Manager)

4- مدير إدارة العـناية بالموظفين
(Peoples Welfare Director)

5- مشرف تسويق
(Marketing Supervisor)

6- مشرف تسويق
(Marketing Supervisor)

7- مشرف تحليل أعمال
(Business Analysis Supervisor)

8- مشرف تسويق
(Marketing Supervisor)

9- أخصائي تسويق
(Marketing Specialist)

10- خبير الشؤون القانونية للإندماج والاستحواذ
(Merger & Acquisition Legal Expert)

11- مشرف تسويق
(Marketing Supervisor)

12- مشرف تحليل أعمال
(Business Analysis Supervisor)

13- خبير هندسة الحلول للأعمال
(B2B Solutions Architecture Expert)

14- خبير هندسة الحلول للأعمال
(B2B Solutions Architecture Expert)

15- مدير شعبة تجارب السمة
(Brand Experience Section Manager)

16- أخصائي تحليل أعمال
(Business Analysis Specialist)

التقديم:

للاطلاع على الشروط والتقديم عبر الموقع الرسمي لـ (STC)     اضغط هنا

مواد ذات صلة

وظائف إدارية وهندسية بشركة «معادن» في عدة مدن

وظائف إدارية وهندسية بشركة «معادن» في عدة مدن

«تطوير التعليم» تعلن حاجتها لموظفين في 3 مناطق.. ربط التقديم

«تطوير التعليم» تعلن حاجتها لموظفين في 3 مناطق.. ربط التقديم

«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن فتح باب التقديم في وظائف شاغرة.. إليكم الرابط

«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن فتح باب التقديم في وظائف شاغرة.. إليكم الرابط

«الحرس الوطني» تعلن استمرار القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية

«الحرس الوطني» تعلن استمرار القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>