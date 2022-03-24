لحملة البكالوريوس.. وظائف تقنية وهندسية شاغرة في «STC»

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أعلنت شركة الاتصالات (STC) عن توفر وظائف (إدارية / تقنية / هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مدير برنامج حديثي التخرج

(TIP Program Manager)

2- مشرف الرقابة الداخلية

(Internal Control Supervisor)

3- مدير شعبة الاستثمار الإعلامي

(Media Investment Section Manager)

4- مدير إدارة العـناية بالموظفين

(Peoples Welfare Director)

5- مشرف تسويق

(Marketing Supervisor)

6- مشرف تسويق

(Marketing Supervisor)

7- مشرف تحليل أعمال

(Business Analysis Supervisor)

8- مشرف تسويق

(Marketing Supervisor)

9- أخصائي تسويق

(Marketing Specialist)

10- خبير الشؤون القانونية للإندماج والاستحواذ

(Merger & Acquisition Legal Expert)

11- مشرف تسويق

(Marketing Supervisor)

12- مشرف تحليل أعمال

(Business Analysis Supervisor)

13- خبير هندسة الحلول للأعمال

(B2B Solutions Architecture Expert)

14- خبير هندسة الحلول للأعمال

(B2B Solutions Architecture Expert)

15- مدير شعبة تجارب السمة

(Brand Experience Section Manager)

16- أخصائي تحليل أعمال

(Business Analysis Specialist)

التقديم:

للاطلاع على الشروط والتقديم عبر الموقع الرسمي لـ (STC) اضغط هنا