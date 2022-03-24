لحملة البكالوريوس.. وظائف تقنية وهندسية شاغرة في «STC»

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أعلنت شركة الاتصالات (STC) عن توفر وظائف (إدارية / تقنية / هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مدير برنامج حديثي التخرج
(TIP Program Manager)
2- مشرف الرقابة الداخلية
(Internal Control Supervisor)
3- مدير شعبة الاستثمار الإعلامي
(Media Investment Section Manager)
4- مدير إدارة العـناية بالموظفين
(Peoples Welfare Director)
5- مشرف تسويق
(Marketing Supervisor)
6- مشرف تسويق
(Marketing Supervisor)
7- مشرف تحليل أعمال
(Business Analysis Supervisor)
8- مشرف تسويق
(Marketing Supervisor)
9- أخصائي تسويق
(Marketing Specialist)
10- خبير الشؤون القانونية للإندماج والاستحواذ
(Merger & Acquisition Legal Expert)
11- مشرف تسويق
(Marketing Supervisor)
12- مشرف تحليل أعمال
(Business Analysis Supervisor)
13- خبير هندسة الحلول للأعمال
(B2B Solutions Architecture Expert)
14- خبير هندسة الحلول للأعمال
(B2B Solutions Architecture Expert)
15- مدير شعبة تجارب السمة
(Brand Experience Section Manager)
16- أخصائي تحليل أعمال
(Business Analysis Specialist)
التقديم:
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