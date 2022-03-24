تعديل جديد من “البنك المركزي” في برمجة “الصرافات الآلية”

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بدأ البنك المركزي السعودي (ساما) تنفيذ معالم خطة تهدف إلى إدخال بعض التعديلات في أجهزة الصرف الآلي، لتقليص طلب العملاء للإيصالات الورقية.

وقال البنك إنه سيقوم بتوحيد سير عمل الشاشات عبر الأجهزة لضمان الحفاظ على البيئة العامة والمنظر العام، وتوحيد تجربة المستخدم، والمحافظة على خصوصية البيانات لحاملي البطاقات، وخفض التكلفة على مقدمي الخدمة، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

وشدد على كافة البنوك الالتزام والتقيد بالتعليمات الجديدة اعتباراً من 30-6- 2022.

وتُخرج الصرافات الآلية أوراقًا مع كل عملية مصرفية، توضح بها بعض تفاصيل الحساب للعملاء، ويتم التعامل مع هذه الأوراق بعد ذلك بإلقائها أو وضعها في القمامة مما يسبب زيادة كمية النفايات فضلاً عن الشكل الحضاري غير المرغوب فيه.