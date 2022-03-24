كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً بعيد المدى

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، منذ قليل، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً بعيد المدى بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأعلن الجيش الياباني أن صاروخ كوريا الشمالية المقذوف مؤخرا ربما سقط في المنطقة الاقتصادية البحرية لطوكيو.

ومنذ أسبوعين؛ كان وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، أعلن أن التقديرات تشير إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية أيضا وقتها، وصل إلى ارتفاع بلغ 550 كيلومترا وقطع مسافة 300 كيلومتر.

وأضاف وزير الدفاع الياباني أنه يبدو أن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان لكن اليابان ستواصل مراقبة الوضع والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لجمع وتحليل المعلومات.