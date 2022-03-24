الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً بعيد المدى

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً بعيد المدى
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، منذ قليل، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً بعيد المدى بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأعلن الجيش الياباني أن صاروخ كوريا الشمالية المقذوف مؤخرا ربما سقط في المنطقة الاقتصادية البحرية لطوكيو.

ومنذ أسبوعين؛ كان وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، أعلن أن التقديرات تشير إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية أيضا وقتها، وصل إلى ارتفاع بلغ 550 كيلومترا وقطع مسافة 300 كيلومتر.

وأضاف وزير الدفاع الياباني أنه يبدو أن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان لكن اليابان ستواصل مراقبة الوضع والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لجمع وتحليل المعلومات.

مواد ذات صلة

كادت أن تشعل حربا بالمنطقة.. ما سر السفينة الغامضة بشبه الجزيرة الكورية

كادت أن تشعل حربا بالمنطقة.. ما سر السفينة الغامضة بشبه الجزيرة الكورية

تفاصيل مثيرة عن إخفاء حرب أوكرانيا عن شعب كوريا الشمالية

تفاصيل مثيرة عن إخفاء حرب أوكرانيا عن شعب كوريا الشمالية

دعمًا لروسيا.. أوامر عليا في كوريا الشمالية بالاستعداد للتعبئة والحرب

دعمًا لروسيا.. أوامر عليا في كوريا الشمالية بالاستعداد للتعبئة والحرب

ماذا قالت كوريا الشمالية في أول تعليق لها على غزو أوكرانيا؟

ماذا قالت كوريا الشمالية في أول تعليق لها على غزو أوكرانيا؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة