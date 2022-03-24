تقارير: روسيا تفقد 5 قادة عسكريين في حربها على أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

قالت بعض التقارير إن روسيا خسرت في حربها على أوكرانيا خمسة من كبار قادتها وجنرالاتها العسكريين منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير من فبراير الماضي.

وأقامت روسيا، أمس الأربعاء، جنازة عسكرية لنائب قائد أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء، وهو أحدث قائد ينضم لما تصفه أوكرانيا بسلسة من الخسائر التي مني بها الجيش الروسي من أصحاب الرتب الكبرى، وفقًا لـ”رويترز”

وأعلن المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك، الأحد 20 مارس، أسماء ستة جنرالات روس، قال إنهم قتلوا في أوكرانيا إضافة إلى عشرات برتبة كولونيل وضباط آخرين.

وكتب بودولياك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ارتفاع معدل الوفيات بين كبار ضباط الجيش الروسي أمر لافت للنظر. قُتل بالفعل 6 جنرالات: الجنرال جين توشايف، وجيراسيموف، وكوليسنيكوف، وسوكوفيتسكي، وميتيايف، والجنرال موردفيتشيف. والعشرات من الضباط الآخرين. بمعنى آخر. الجيش الروسي غير مستعد تمامًا ويقاتل فقط بالصواريخ”.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الروسية مقتل أي من هؤلاء، ولم تصدر أي تحديث لخسائر قواتها منذ الثاني من مارس، بعد أسبوع واحد من بدء الحرب، عندما قالت إن 498 جنديا قتلوا. وتقدر أوكرانيا عدد قتلى الجيش الروسي بنحو 15600. ووفقًا لرويترز فلم يتسن التحقق من أغلب المزاعم الأوكرانية لكن بعضها تأكد من مصادر روسية، وفقًا لـ”يورو نيوز”.

خطأ روسي

وأكدت حكومة نوفوروسيسك الروسية المحلية، وهي منطقة ساحلية جنوبية، مقتلالميجر جنرال أندريه سوخوفيتسكيفي 28 فبراير شباط في بيان على موقعها على الإنترنت. وقالت إنه خدم في سوريا وشمال القوقاز وأبخازيا. ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك نبأ مقتل سوخوفيتسكي.

واحتشد المئات يوم الأربعاء في مدينة سفاستوبول بشبه جزيرة القرم لحضور جنازةاندريه باليوهو كابتن من الدرجة الأولى ونائب قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال كونراد موزيكا مدير شركة روشان للاستشارات المتخصصة في تحليل المعلومات المخابراتية ومقرها بولندا، إن التقديرات الأوكرانية للخسائر الكبيرة في صفوف القوات الروسية تبدو معقولة، لكن من الصعب التحقق منها وربما يقل العدد الفعلي عن ذلك.

وتابع كونراد موزيكا قائلا إن مثل هذه الخسائر تشير إلى أن روسيا أخطأت، وأنه لم يكن لديها معرفة جيدة بمواقع المدفعية الأوكرانية، وإن أوكرانيا ناجحة في تحديد مواقع كبار الضباط الروس، ربما عبر إشارات هواتفهم المحمولة.

العمود الفقري للجيش الروسي

قال دبلوماسي أجنبي بارز في موسكو لرويترز: “ما يهم في رأيي هو الخسائر الفادحة التي تشير التقارير إلى وقوعها في صفوف الضباط، الذين يحملون رتبة كولونيل وما فوقها لأنهم يمثلون العمود الفقري للجيش الروسي، وليس فقط الجنرالات”.

وقال الدبلوماسي إن الهيكل الهرمي للجيش الروسي تسبب في إرسال كبار الضباط إلى الجبهة لحل المشاكل أو شحذ الهمم معنويا، مما جعلهم عرضة للهجوم، وأوضح أن “مركزية القيادة والتحكم والإخفاق في الانتشار والافتقار إلى الاتصالات الآمنة، تضعهم أيضٍا في مواقع يسهل التعرف عليهم فيها واستهدافهم بواسطة الطائرات المسيرة الأوكرانية”.

ومن جهة أخرى أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية، الخميس 24 مارس، أن القوات الروسية تكثف من غاراتها حيث تم تسجيل أكثر من 250 طلعة جوية خلال الساعات الماضية، وأنها تستهدف البنية التحية العسكرية والمدنية في مناطق كييف وتشيرنيهيف وخاركيف.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب، فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.