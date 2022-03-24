«المسند» يحدد عدة أسباب لتشكل الغبار والعواصف (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الدكتور عبدالله المسند، عن أركان تشكل الغبار والعواصف الغبارية؛ وكيف تؤثر في انتشار الغبار وكثافته.

وأوضح أن هذه الأركان تتمثل في الأمور التالية:

1. شح الأمطار

2. قِلة النباتات والغابات

3. شيوع الصحاري الرملية

4. سرعة الرياح

وفي تغريدة نشرها المسند على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”؛ دعمها ببعض الفيديوهات الموضحة للأمر، أوضح أن أدنى سرعة رياح يمكن أن تثير الغبار عندما تبلغ سرعتها بين 16-24 كم في الساعة، علما أن السرعة المؤثرة تختلف حسب حجم الحبيبات الغبارية، ونسبة الجفاف.

كما رصدت صور الأقمار الاصطناعية في هذه الأثناء تشكل لموجة من الغبار تؤثر حاليا على منطقة حائل والأجزاء الجنوبية منها، حيث تعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية، وسط توقعات بتحركها باتجاه الشرق خلال الساعات القادمة.