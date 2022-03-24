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“بوتين” يعتزم حضور قمة العشرين.. والصين توضح السبب

“بوتين” يعتزم حضور قمة العشرين.. والصين توضح السبب
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تواصل ـ فريق التحرير:

في خطوة غير متوقعة؛ يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام، وذلك حسبما كشفت السفيرة الروسية في جاكرتا.

وردت السفيرة ليودميلا فوروبييفا، على دعوات بعض الأعضاء لإلغاء عضوية بلادها في المجموعة؛ بالقول: “ليس فقط مجموعة العشرين بل العديد من المنظمات تحاول طرد روسيا.. رد فعل الغرب غير متناسب تماما”.

فيما علقت أيضا الصين على دعوات إقصاء روسيا من G20، حيث قالت الصين: “إنه لا يحق لأي عضو إقصاء عضو آخر”.

كما ذكرت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يدرسون ما إذا كان ينبغي لروسيا البقاء ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية.

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