ماذا تعرف عن “فريق النمر” الأمريكي؟ وما صلته بروسيا وأوكرانيا؟

تواصل – فريق التحرير:

شكل الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي لمتابعة أخبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ودراسة كيفية التدخل إذا اقتضى الأمر ذلك، وفقًا لـ” نيويورك تايمز”.

وحدد بايدن ومسؤولو الأمن القومي مسؤوليات ومهام المجموعة والتي تتلخص في دراسة كيفية الرد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا.

كما تضم مهام المجموعة المعروفة بفريق النمر دراسة الرد إذا هُوجمت قوافل نقل الأسلحة داخل أراضي النيتو من قبل القوات الروسية.

ويجتمع “فريق النمر” سرًا 3 مرات أسبوعيًا، ويبحث أيضًا كيفية الرد إذا وسعت روسيا الحرب إلى دول مجاورة.

وأكدت نيويورك تايمز أن البيت الأبيض شكل الفريق بموجب مذكرة وقعها مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد 4 أيام من بدء الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، قبل نحو أسبوع، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من أجل دعمها في مواجهة الغزو الروسي. وتبلغ قيمة الحزمة الجديدة، التي أقرها الكونغرس مليار دولار، وتشمل “أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد”، وأكد بايدن على دعم الولايات المتحدة “غير المسبوق” لحليفتها في حربها مع روسيا.