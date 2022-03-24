تراجع أسعار خام “برنت” إلى 120.59 دولارًا للبرميل

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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الخميس 24 مارس، إلى 120.59 دولارًا للبرميل، وفقًا لـ”العربية”.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى 113.58 دولارًا للبرميل.

وارتفعت عقود “برنت” أمس الأربعاء بـ 6.12 دولارات وأغلقت على 121.60 دولارًا للبرميل.

كانت أسعار البترول قد ارتفعت خلال الأيام الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، ما عرض روسيا لفرض عقوبات أمريكية وغربية عليها، وارتفع سعر برميل خام برنت إلى 140 دولارًا في أعلى مستوياته خلال 14 عامًا، قبل أن ينخفض بعد ذلك مع بدء مفاوضات روسية أوكرانية.

وتراجعت بعدها عقود النفط في الأسواق العالمية للأسبوعين الأخيرين على التوالي بنهاية جلسات التداول، الجمعة 18 مارس، حيث أنهى كلا العقدين القياسيين خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي” الأسبوع على انخفاض بحوالي 4%.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تسجيل أكثر 30 يومًا تقلبًا في أسعار النفط منذ يونيو 2020.