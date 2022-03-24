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بالفيديو.. جنود أوكرانيون يفرون من ماريوبول بـ«ملابس نسائية»

بالفيديو.. جنود أوكرانيون يفرون من ماريوبول بـ«ملابس نسائية»
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنكر عناصر من وحدات بالجيش الأوكراني في ملابس نسائية، حتى يتمكنوا من مغادرة ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية.

وأعلن مسؤول عسكري في قوات دونيتسك أن عناصر وحدات من الجيش الأوكراني يحاولون مغادرة ماريوبول، متخفين بغطاء المدنيين، وسط محاولات البعض التنكر بملابس نسائية، حتى لا يتم اكتشاف أمرهم من قبل القوات الروسية التي تحاصر المدينة من جميع الاتجاهات.

وكان مسؤول كبير في البنتاغون، قد صرح مساء أمس الأربعاء، أنه للمرة الاولى تشهد الأرض تراجعاً للقوات الروسية في شمال شرق العاصمة.

وقال المسؤول الأمريكي، للصحافيين في إيجاز يومي، عن الأوضاع في أوكرانيا إن القوات الروسية بدأت تأخذ مواقع دفاعية في محور شمال غرب كييف وهي لا تتقدّم على الإطلاق.

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