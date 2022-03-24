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بالفيديو.. تمديد كيابل الكهرباء وزرع المحولات في مخططات عريض

بالفيديو.. تمديد كيابل الكهرباء وزرع المحولات في مخططات عريض
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمديد كيابل الكهرباء وزرع المحولات في مخططات عريض بمنطقة الرياض.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد أعلنت في وقت سابق، أن فرقها الفنية أنجزت تنفيذ وربط كل الأعمال الخاصة بالربط الكهربائي لمخطط عريض في مدينة الرياض، التي يشملها مشروع محطة النقل وشبكات التوزيع في المخطط.

وأضافت شركة الكهرباء، أن الربط الكهربائي لمخطط عريض تكلف حوالي 200 مليون ريال، وذلك تطبيقاً لتوجيهات وزارة الطاقة بالاستعجال في إيصال الخدمة الكهربائية للمخططات الجديدة.

 

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