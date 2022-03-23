«مواهب نوعية لذوي الإعاقة».. محافظة الرس تتزين بفنون جدارية

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انطلقت مساء الإثنين الحادي والعشرين من شهر مارس مبادرة الفنون الجدارية والتي يقيمها نادي الرس الرياضي لذوي الإعاقة ضمن سلسلة برامجه الثقافية والاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون ٢٠٢٢ .

واستهدفت المبادرة الدمج الفعال لذوي الإعاقة وتسليط الضوء على المواهب النوعية حيث شارك في المبادرة عدد من الفنانين التشكيليين ذوي الإعاقة الحركية بمختلف الجنسين.

كما عبروا عن سعادتهم في مثل هذه البرامج والتي بدورها تعكس صورة إيجابية عن تفاعل ذوي الإعاقة في جميع المجالات وأن الإعاقة لم تكون حاجزاً أمام تحقيق النجاحات.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لنادي الرس الأستاذ هاني البلادي، إلى أن ما يقدمه النادي من برامج نوعية لذوي الإعاقة ماهي إلاّ امتداداً لجهود مملكتنا الحبيبة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن النادي يولي جل اهتمامه بتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة نفسياً ورياضياً واجتماعياً من خلال برامجه المتنوعة لمختلف فئات ذوي الإعاقة والتي تخدم الجنسين.

ونوه أن هناك متابعة وتوجيه من مجلس إدارة النادي الذي يرأسه الأستاذ عبدالله النصيان الناشط في مجال ذوي الإعاقة محلياً ودولياً والذي يسعى دائماً لخدمة ذوي الإعاقة في المجالات التنموية والرياضية والثقافية .

وفي ختام اللقاء عبر البلادي عن شكره لطاقم العمل في مبادرة الفنون الجدارية وللفنانين التشكيليين المشاركين متطلعاً لأعمال قادمة تهتم بجميع مواهب ذوي الإعاقة وتسعى في إبرازها للمجتمع بصورة تليق بإبداعهم .