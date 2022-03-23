الخارجية الأمريكية: تلقينا من روسيا قائمة بدبلوماسيين «غير مرغوب في بقائهم»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تلقت قائمة من السلطات في روسيا بدبلوماسيين “غير مرغوب في بقائهم”.

في سياق متصل، أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية، أنه تم إسقاط 7 مقاتلات ومروحية روسية وصاروخين كروز خلال 24 ساعة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في وقت سابق، أن “تقييمنا أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا”، في إشارة إلى الأحداث والتطورات التي تشهدها أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن “الرئيس الأميركي جو بايدن سيحرص خلال اجتماعه مع قادة الناتو على استمرار صمود أوكرانيا”.

وأضاف سوليفان أن “قادة الناتو سيبحثون خلال قمتهم غداً خططاً عسكرية طويلة الأمد وبايدن سيناقش معهم موقف الصين من الحرب في أوكرانيا”، مضيفاً “من أبرز النقاط التي سنبحثها مع القادة الأوروبيين خفض الاعتماد على الغاز الروسي”.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي “لم نر حتى الآن خطوات صينية لإرسال معدات عسكرية لمساندة روسيا في حربها على أوكرانيا، وسنواصل التنسيق مع شركائنا وحلفائنا بشأن احتمالات شن روسيا هجمات سيبرانية.