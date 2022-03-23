الجيش الليبي يعلق على أنباء زيارة «حفتر » لروسيا وإرسال جنود للحرب في أوكرانيا

تواصل- فريق التحرير:

علق الجيش الليبي على الأنباء التي ترددت على لسان مسؤول أوكراني وتناقلتها بعض وسائل الإعلام، بأن الجيش أرسل مقاتلين لمساندة روسيا في الحرب على أوكرانيا.

ونفى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، صحة هذه الأنباء.

كما نفى زيارة المشير خليفة حفتر إلى موسكو، أو وجود نية لإرسال جنود للقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا الخبر جرى تداوله عبر وسائل إعلام مضللة وكاذبة، متسائلًا: “عدد الجيش الليبي لا يتجاوز 80 ألف مقاتل يريدوننا أن نقاتل مع حوالي مليون جندي روسي؟!”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا كلام غير منطقي، والغرض منه تشويه سمعة القوات المسلحة العربية الليبية، والزج بها في غاية لنفوسهم المريضة، وهي غاية إعلامية تستهدف الجيش الليبي منذ فترة طويلة”، على حد قوله.

وأردف المسماري: “نحن لا نقف مع روسيا ولا أوكرانيا، نحن لدينا حربنا ومشاغلنا الخاصة بنا، منها الحرب ضد الإرهاب”، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والمصداقية، واستقاء الأخبار من مصادرها الأصلية.