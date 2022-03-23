الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الجيش الليبي يعلق على أنباء زيارة «حفتر » لروسيا وإرسال جنود للحرب في أوكرانيا

الجيش الليبي يعلق على أنباء زيارة «حفتر » لروسيا وإرسال جنود للحرب في أوكرانيا
0

تواصل- فريق التحرير:

علق الجيش الليبي على الأنباء التي ترددت على لسان مسؤول أوكراني وتناقلتها بعض وسائل الإعلام، بأن الجيش أرسل مقاتلين لمساندة روسيا في الحرب على أوكرانيا.

ونفى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، صحة هذه الأنباء.

كما نفى زيارة المشير خليفة حفتر إلى موسكو، أو وجود نية لإرسال جنود للقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا الخبر جرى تداوله عبر وسائل إعلام مضللة وكاذبة، متسائلًا: “عدد الجيش الليبي لا يتجاوز 80 ألف مقاتل يريدوننا أن نقاتل مع حوالي مليون جندي روسي؟!”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا كلام غير منطقي، والغرض منه تشويه سمعة القوات المسلحة العربية الليبية، والزج بها في غاية لنفوسهم المريضة، وهي غاية إعلامية تستهدف الجيش الليبي منذ فترة طويلة”، على حد قوله.

وأردف المسماري: “نحن لا نقف مع روسيا ولا أوكرانيا، نحن لدينا حربنا ومشاغلنا الخاصة بنا، منها الحرب ضد الإرهاب”، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والمصداقية، واستقاء الأخبار من مصادرها الأصلية.

مواد ذات صلة

مفاجأة.. ممثل «بوتين» يتنحى عن منصبه ويهرب خارج روسيا

مفاجأة.. ممثل «بوتين» يتنحى عن منصبه ويهرب خارج روسيا

فيديو لأول مرة.. لحظة إطلاق صاروخ روسي مضاد للسفن على أهداف برية أوكرانية

فيديو لأول مرة.. لحظة إطلاق صاروخ روسي مضاد للسفن على أهداف برية أوكرانية

قوات خاصة روسية تعلن أسر عدد من القيادات الأوكرانية في خاركوف

قوات خاصة روسية تعلن أسر عدد من القيادات الأوكرانية في خاركوف

وثائق سرية.. روسيا تقصف أوكرانيا بأسلحة فرنسية

وثائق سرية.. روسيا تقصف أوكرانيا بأسلحة فرنسية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة