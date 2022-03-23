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عاجل.. البنتاغون: القوات الروسية تتراجع في محيط العاصمة كييف

عاجل.. البنتاغون: القوات الروسية تتراجع في محيط العاصمة كييف
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات الروسية تتراجع في محيط العاصمة كييف وتركز جهودها على منطقة الشرق.

وكانت البنتاغون، أعلنت في وقت سابق اليوم أن روسيا أطلقت 12 ألف صاروخ حتى الآن ولا تزال قواتها على بعد 20 كيلومترا من وسط العاصمة كييف.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن “تقييمنا أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا”، في إشارة إلى الأحداث والتطورات التي تشهدها أوكرانيا.

وأوضح قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن “الرئيس الأميركي جو بايدن سيحرص خلال اجتماعه مع قادة الناتو على استمرار صمود أوكرانيا”.

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