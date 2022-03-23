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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف إدارية وهندسية بشركة «معادن» في عدة مدن

وظائف إدارية وهندسية بشركة «معادن» في عدة مدن
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عن توفر25 وظيفة إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بـ (الرياض، طريف، رأس الخير، الجلاميد) وغيرها – وفقاً للتفاصيل التالية:

1- مشرف الصحة والسلامة والبيئة
(Superintendent, HSE)

2- أخصائي أول ، خدمات التعدين
(Senior Specialist, Mining Services – Strategic Sourcing)

3- أخصائي أول ، مشتريات المشاريع
(Senior Specialist, Contracting Projects Procurement)

4- أخصائي رئيسي ، مشتريات المشاريع
(Lead Specialist, Projects Procurement)

5- المشرف ، (Reduction Day)
(Superintendent, Reduction Day)

6- مشغل أول
(Senior Operator, Operation Phosphate I)

7- مشرف العمليات
(Superintendent, Process)

8- أخصائي أول ، الاستراتيجية والابتكار التقني
(Senior Specialist, Strategy & Technology Innovation)

9- أخصائي أول ، مشاريع تقنية المعلومات
(Senior Specialist, ICT Projects)

التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات       اضغط هنا

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