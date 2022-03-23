وظائف إدارية وهندسية بشركة «معادن» في عدة مدن

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أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عن توفر25 وظيفة إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بـ (الرياض، طريف، رأس الخير، الجلاميد) وغيرها – وفقاً للتفاصيل التالية:
1- مشرف الصحة والسلامة والبيئة
(Superintendent, HSE)
2- أخصائي أول ، خدمات التعدين
(Senior Specialist, Mining Services – Strategic Sourcing)
3- أخصائي أول ، مشتريات المشاريع
(Senior Specialist, Contracting Projects Procurement)
4- أخصائي رئيسي ، مشتريات المشاريع
(Lead Specialist, Projects Procurement)
5- المشرف ، (Reduction Day)
(Superintendent, Reduction Day)
6- مشغل أول
(Senior Operator, Operation Phosphate I)
7- مشرف العمليات
(Superintendent, Process)
8- أخصائي أول ، الاستراتيجية والابتكار التقني
(Senior Specialist, Strategy & Technology Innovation)
9- أخصائي أول ، مشاريع تقنية المعلومات
(Senior Specialist, ICT Projects)
التقديم:
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