وظائف إدارية وهندسية بشركة «معادن» في عدة مدن

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أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عن توفر25 وظيفة إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بـ (الرياض، طريف، رأس الخير، الجلاميد) وغيرها – وفقاً للتفاصيل التالية:

1- مشرف الصحة والسلامة والبيئة

(Superintendent, HSE)

2- أخصائي أول ، خدمات التعدين

(Senior Specialist, Mining Services – Strategic Sourcing)

3- أخصائي أول ، مشتريات المشاريع

(Senior Specialist, Contracting Projects Procurement)

4- أخصائي رئيسي ، مشتريات المشاريع

(Lead Specialist, Projects Procurement)

5- المشرف ، (Reduction Day)

(Superintendent, Reduction Day)

6- مشغل أول

(Senior Operator, Operation Phosphate I)

7- مشرف العمليات

(Superintendent, Process)

8- أخصائي أول ، الاستراتيجية والابتكار التقني

(Senior Specialist, Strategy & Technology Innovation)

9- أخصائي أول ، مشاريع تقنية المعلومات

(Senior Specialist, ICT Projects)

التقديم:

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