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بعد قرار بوتين.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الروبل الروسي

بعد قرار بوتين.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الروبل الروسي
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تواصل ـ فريق التحرير:

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، دون مستوى 95 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 3 مارس الجاري، وجاء الهبوط بعد قرار تحويل مدفوعات صادرات الغاز الروسي نحو أوروبا إلى الروبل.

وتراجع سعر صرف الدولار بنسبة 8.27% إلى 94.9875 روبل، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أسابيع، فيما هبط اليورو إلى مستوى 110 روبلات، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

تطورات هبوط الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي، جاءت بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو.

وعلل بوتين قراره بأن عددا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير شرعية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية، الأمر الذي أظهر تقاعس الغرب في الوفاء بالتزاماته وزعزع الثقة بعملاته.

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