«جمعية البر بالمضه» تدعو للمساهمة في مشروع السلة الرمضانية

تواصل – فريق التحرير:

دعت جمعية البر الخيرية بالمضه في محافظة طريف، للمساهمة، في مشروع السلة الرمضانية للفقراء والمحتاجين.

وأوضحت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن قيمة السلة 300 ريال، وقيمة السهم 100 ريال، وعدد الأسهم 1800 سهم.

وفي وقت سابق، دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى.

ودعت المحكمة العليا لإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.