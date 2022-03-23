خطوات إسقاط المركبة المهملة والاستفادة من المهلة التصحيحية

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دعت الإدارة العامة للمرور، للاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، والتي بدأت من تاريخ 1 مارس 2022م ولمدة عام.

وأوضحت، في تغريدة عبر “تويتر”، أن خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك في الإدارة العامة للمرور تشمل التالي:

1- تسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغي تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك

2- تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور