خطوات إسقاط المركبة المهملة والاستفادة من المهلة التصحيحية

تواصل – فريق التحرير:
دعت الإدارة العامة للمرور، للاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، والتي بدأت من تاريخ 1 مارس 2022م ولمدة عام.
وأوضحت، في تغريدة عبر “تويتر”، أن خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك في الإدارة العامة للمرور تشمل التالي:
1- تسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغي تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك
2- تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور
استفد من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، والتي بدأت من تاريخ 1 مارس 2022م ولمدة عام.
تعرف على خطوات اسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك في الإدارة العامة للمرور.
#المرور_السعوديpic.twitter.com/vmRYmcCXlN
— المرور السعودي (@eMoroor)March 23, 2022