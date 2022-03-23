الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خطوات إسقاط المركبة المهملة والاستفادة من المهلة التصحيحية

خطوات إسقاط المركبة المهملة والاستفادة من المهلة التصحيحية
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت الإدارة العامة للمرور، للاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، والتي بدأت من تاريخ 1 مارس 2022م ولمدة عام.

وأوضحت، في تغريدة عبر “تويتر”، أن خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك في الإدارة العامة للمرور تشمل التالي:

1- تسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغي تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك

2- تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور

مواد ذات صلة

«المرور»: انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا.. و3 خطوات للوصول للخدمة

«المرور»: انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا.. و3 خطوات للوصول للخدمة

4 تنبيهات من «المرور» أثناء الوقوف بالإشارة الضوئية

4 تنبيهات من «المرور» أثناء الوقوف بالإشارة الضوئية

المرور يوجه نصائح للطلاب خلال تنقلاتهم بالحافلات المدرسية

المرور يوجه نصائح للطلاب خلال تنقلاتهم بالحافلات المدرسية

قائد مركبة يقود بسرعة والمرور يفسح له الطريق.. ماذا حدث؟!

قائد مركبة يقود بسرعة والمرور يفسح له الطريق.. ماذا حدث؟!

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة